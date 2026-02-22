Nessun centrocampista di A ha segnato più di Cristante di testa: meglio persino di Milinkovic-Savic
Bryan Cristante si conferma una delle armi più affidabili nel gioco aereo della Serie A. Con il gol segnato di testa contro la Cremonese, il centrocampista giallorosso ha raggiunto quota 15 reti con questo fondamentale da quando, il 12 febbraio 2017, realizzò la sua prima marcatura di testa nel massimo campionato con la maglia dell’Atalanta contro il Palermo.
Da quel momento in poi, Cristante ha costruito una vera e propria specialità. Nessun centrocampista ha fatto meglio di lui nel periodo considerato: 15 gol di testa, uno in più di Sergej Milinkovic-Savic, altro interprete dominante nel gioco aereo. Un dato che certifica non solo le sue qualità fisiche, ma anche il tempismo negli inserimenti e la pericolosità sui calci piazzati. A riportarlo è il profilo X di Opta Paolo.
