Roma, Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League. Gasp è forte"

Per la Roma capolista in Serie A è tempo di concentrarsi di nuovo sull'Europa League: domani all'Olimpico arriva la sorpresa Midtyjlland, prima in classifica nella League Phase a punteggio pieno. Alle 13.45 odierne, Bryan Cristante presenterà il match in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria al fianco di Gian Piero Gasperini. Diretta testuale a cura di TMW.

Ti senti indispensabile per questa Roma?

“Faccio del mio meglio, faccio quel che mi chiede il mister. Adesso mi adatto facilmente a ogni ruolo, so come si interpretano”.

Come si vivono i risultati qui a Roma? Vedi la piazza più matura rispetto al passato?

“Adesso siamo bravi a sapere che è presto e rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo continuare così, interpretando bene le gare con equilibrio. Anche la piazza ha capito che c'è bisogno di non esaltarsi o buttarsi giù troppo. L’equilibrio è fondamentale”.

Come hai ritrovato Gasperini?

“Come lo avevo lasciato a Bergamo. Sapevo fosse forte, l'importante era stargli dietro e convincerci che fosse l'uomo giusto da seguire. Siamo stati bravi a farlo da subito. Il mister è forte e l'ha dimostrato ovunque”.

Nello spogliatoio pensate ancora alla finale di Budapest?

“Ha lasciato dell'amaro in bocca, ma non possiamo perderci troppo nel passato. L'Europa League l'abbiamo sfiorata, sappiamo quanto è bello giocare le finali e vincere. Vogliamo andare avanti e fare bene: l'obiettivo è vincere questa competizione”.

