Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende appunti

La crescita di Niccolò Pisilii è sotto gli occhi di tutti. Il centrocampista della Roma è diventato un giocatore importante per Gian Piero Gasperini. Inizialmente riserva, il suo nome infatti era stato fatto in orbita Genoa dove c'è Daniele De Rossi, il giovane calciatore prodotto del settore giovanile giallorosso ha acquisito fiducia e l'ha ricevuta dal suo tecnico che lo ha schierato in campo in 14 partite consecutive togliendolo di fatto dal mercato con una frase molto eloquente: "E' l'esempio del giovane che vogliamo".

Le partite in stagione

La svolta è arrivata a cavallo della fine del 2025 e quelle del 2026. Prima del mese di dicembre infatti Pisilli aveva collezionato solamente 47 minuti nel massimo campionato ma da fine dicembre la sua stagione è cambiata. Undici partite disputate su altrettante giocate dalla Roma in Serie A, una presenza in Coppa Italia e due in Europa.

Gattuso prende appunti

E le prestazioni sono state assolutamente di livello tanto che Gennaro Gattuso sta prendendo appunti in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Il centrocampista infatti, si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, è nei radar del commissario tecnico azzurro e glielo avrebbe ribadito anche nel corso dell'ultima cena con i convocabili di Roma e Lazio.