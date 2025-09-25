Roma, debutto perfetto: battuto il Nizza e primato di vittorie in Europa League

Buona la prima per la Roma nel debutto stagionale in Europa League. All’Allianz Riviera di Nizza, i giallorossi hanno conquistato un successo importante per 1-2 che non intacca l’entusiasmo dopo il derby, confermando la voglia di essere protagonisti in una competizione ormai familiare.

Pellegrini svolta il match, Ndicka e Mancini firmano la vittoria. Che errore di Pisilli nel finale…

Il match si è sbloccato solamente nella ripresa, dopo un primo tempo molto bloccato e senza grandi occasioni da gol. Decisivo l’ingresso all’intervallo di Lorenzo Pellegrini, capace di cambiare il volto della squadra grazie alla sua qualità. Da un suo corner, infatti, è arrivato il colpo di testa vincente di Evan Ndicka al 52’, che ha aperto le marcature. Due minuti più tardi è stato Gianluca Mancini a firmare il raddoppio, girando al volo un assist al bacio di Kostas Tsimikas, all’esordio dal primo minuto con la maglia della Roma. Nel finale, però, i giallorossi hanno rischiato: un fallo ingenuo di Pisilli ha regalato al Nizza un rigore trasformato da Moffi, che ha riacceso quasi inaspettatamente le speranze dei padroni di casa. Gasperini, nel post partita, ha sottolineato la necessità di crescere in esperienza e mentalità per affrontare al meglio certi palcoscenici.

Una vittoria d’oro: è record di vittorie in Europa League

Oltre all’importanza dei tre punti conquistati sul campo, il trionfo di ieri sera ha anche un grande valore statistico. Con la vittoria sul Nizza, la Roma è diventata la squadra con più successi nella storia dell’Europa League (98), staccando il Tottenham campione in carica. Inoltre, i giallorossi tornano a vincere in trasferta nella competizione dopo quasi un anno e mezzo, dallo 0-1 di San Siro contro il Milan dell’11 aprile 2024. Per ritrovare invece una vittoria fuori dai confini italiani in ambito europeo, bisogna risalire addirittura al 21 settembre 2023, quando la Roma vinse 1-2 in casa dello Sheriff Tiraspol.