Roma, il 2025 di Dybala finisce da... portiere. Paulo con i guantoni nell'ultimo allenamento

Quando Paulo Dybala sta bene, gioca sempre. Gian Piero Gasperini l’ha detto, e forse all’argentino conviene prepararsi a farlo davvero, anche in altri ruoli. Chissà se è stato questa l’ispirazione dietro l’ultima sessione di allenamenti del 2025 andata in scena in casa Roma.

Da Trigoria, infatti, filtrano immagini parecchio particolari, e anche divertenti. L’anno si è chiuso con Dybala che ha indossato i guantoni, insieme a Niccolò Pisilli, e ha sfoggiato la propria abilità da portiere tra i pali.

Discorso opposto per Mile Svilar, che ha invece agito da centravanti. Chissà che non sia proprio lui la soluzione alla ricerca di Gasperini, da tempo a caccia di un rinforzo lì davanti.