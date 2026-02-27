Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 27 febbraio

Tanto spazio dedicato al calcio nelle prime pagine dei giornali sportivi italiani oggi in edicola. Tra gli argomenti toccati ci sono ovviamente le coppe europee che ieri sera hanno sorriso al Bologna e alla Fiorentina nei playoff di ritorno di Europa e Conference League: i rossoblu battono 1-0 il Brann al Dall'Ara e volano agli ottavi di finale, mentre i viola vengono sconfitti 4-2 dallo Jagiellonia nella gara del Franchi che arriva ai tempi supplementari e si sudano la qualificazione al turno successivo. Oggi sono in programma i vari sorteggi degli ottavi che riguarderanno le tre coppe europee, ovvero Champions, Europa e Conference League.

Tanti titoli si concentrano poi sulla Juventus e sulle recenti parole dell'amministratore delegato bianconero Comolli: nelle ultime ore il dirigente ha innescato le polemiche riguardo gli ultimi rossi incassati e confermato Luciano Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora anche per il futuro. Juventus che domenica sera affronterà al Roma, che spera di recuperare Dybala, nello scontro diretto per il quarto posto.