Roma, Dybala prova a esserci con la Juve: oggi ha iniziato ad aumentare i carichi

Paulo Dybala prova a esserci, in quella che è la sua partita. L’attaccante argentino della Roma, fuori dai convocati di Gian Piero Gasperini da oltre un mese, spinge per essere a disposizione, quantomeno dalla panchina, nella prossima di campionato con la Juventus.

Secondo quanto riferito dall’edizione online del Corriere dello Sport, nell’allenamento svolto oggi a Trigoria, Dybala ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro, per capire le condizioni del proprio ginocchio. La Joya ha comunque svolto un lavoro personalizzato, ma cercherà di esserci e il test decisivo sarà quello di domani, per capire se il ginocchio sinistro gli consentirà di esserci.

Stesso obiettivo per un suo connazionale, anche lui ex Juve, come Matias Soulé, che deve invece fare i conti con la pubalgia.