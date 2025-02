Roma, Dybala: "Momenti difficili da spiegare. Gol? Due palle bellissime dei miei compagni"

vedi letture

"Questi momenti a volte sono difficili da spiegare. Uno deve dare il meglio di sé non solo in qualità, ma anche in quantità". Queste le parole di Paulo Dybala, che ai microfoni dei canali ufficiali della Roma, ha analizzato il 3-2 ai danni del Porto, che ha portato i giallorossi agli ottavi di Europa League: "C'era da dare quel qualcosa in più per la gente e per la maglia. Sono felice per l’ovazione e per la vittoria, dobbiamo andare avanti e ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto anche nei momenti difficili".

Cosa ne pensa dei suoi due gol?

"Sono state due azioni dove ho ricevuto due palle bellissime dai miei compagni e credo che oggi abbiamo fatto una grande partita, giocando da grande squadra e per questo abbiamo passato il turno".

Il tabellino di Roma - Porto 3-1:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik (dal 48' st Abdulhamid), Mancini, Ndicka; El Shaarawy (dal 42' st Rensch), Koné, Paredes, Angelino; Dybala (dal 42' st Baldanzi), Pellegrini (dal 33' st Pisilli); Shomurodov (dal 33' st Soulé). A disposizione: De Marzi, Gollini, Hummels, Nelsson, Sangare. Allenatore: Claudio Ranieri.

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Djalò, Nehuen Perez, Otavio (dal 20' st Rodrigo Mora); Joao Mario, Eustaquio, Varela (dal 37' st Perez), Moura (dal 37' st Namaso); Pepé (dal 12' st Gonçalo Borges), Samu, Fabio Vieira (dal 37' st William Gomes). A disposizione: Claudio Ramos, Portugal, Marcano, Zaidu, Andre Franco, Gul, Ze Pedro. Allenatore: Martin Anselmi.

Arbitro: François Letexier (Francia)

Marcatori: 27' pt Samu (P), 35' pt Dybala (R), 39' pt Dybala (R), 38' st Pisilli (R), 51' st aut. Rensch (R)

Ammoniti: Otavio (P), Dybala (R), Nehuen Perez (P), Paredes (R), Perez (P), William Gomes (P)

Espulsi: Eustaquio (P)