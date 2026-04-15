"Friedkin-Gasperini, faccia a faccia in call per il rilancio Roma". L'apertura de Il Messaggero

Il clima teso in casa Roma trova oggi spazio sulla prima pagina de Il Messaggero. Nel taglio alto del quotidiano si parla dei risvolti generati dall'ultimo botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri andato in scena tra il pre e il post partita dell'ultimo match giocato dai giallorossi contro il Pisa: "Friedkin-Gasperini, faccia a faccia in call per il rilancio Roma. Resta la tensione con Ranieri".

ieri è intervenuto sull'argomento anche l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti: "Da tifoso della Roma l'obiettivo comune e principale è quello di rimanere uniti anche se ci sono screzi interni. Sia Gasperini sia Ranieri devono avere rispetto verso i tifosi della Roma e la società Roma. Champions? Siamo lì, a tre punti dalla Juve... spero uniscano tutte le forze a disposizione, poi a fine campionato si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma e noi romanisti ci auguriamo che si possa andare nella stessa direzione. I problemi sono ovunque, ma esporre questi problemi non è giusto. O almeno non è giusto farlo ora. Si poteva fare in un altro momento”.