Roma, i Friedkin sbarcano nel baseball USA: entrano nel San Diego, affare da 4 miliardi

La proprietà della Roma è pronta a sbarcare anche nel baseball. Come riportato dal Wall Street Journal, Dan Friedkin è infatti ormai prossimo ad entrare nell'acquisto del San Diego Padres. Il proprietario del club giallorosso infatti, dopo l'acquisto della Roma, del Cannes e dell'Everton, sarà tra gli investitori per la squadra della Major League.

Un affare che dovrebbe sfiorare in totatle i 4 miliardi di dollari, una cifra che rappresenta un record per il baesball negli Stati Uniti. Nel 2025 il Friedkin Group aveva tentato di comprare i Boston Celtics, ma la squadra è stata poi ceduta ad un gruppo guidato da Bill Chisholm e Sixth Street.