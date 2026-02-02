Roma, ecco Zaragoza. Carboni: "E' un'ala pura. Questa è quasi una novità per l'Italia"

La Roma piazza un colpo sull'esterno. Bryan Zaragoza sarà presto a disposizione di Gian Piero Gasperini. Per presentare questo giocatore, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato Amedeo Carboni: "E' successa una cosa strana: la Roma ha preso un’ala pura e questa è quasi una novità per l’Italia, visto che ce ne sono molto poche.

Di questo tipo forse solo Jesus Rodriguez del Como. Parliamo di un ragazzo con grandi numeri, bravo nell’uno contro uno, velocissimo e che cerca sempre il dribbling. Deve migliorare la fase realizzativa, che aveva al Granada e poi si è persa nelle ultime due stagioni. Gasperini lo aiuterà in questo".

Molti lo paragonano al Papu Gomez ma l'ex giocatore giallorosso non è molto d'accordo sottolineando come siano diversi a livello fisico: "Zaragoza è tutta fibra, Papu era più potente muscolarmente e si accentrava spesso e volentieri. Lo spagnolo se trova continuità può fare bene come Gomez, ma vedendo l’attacco della Roma dovrà sgomitare per essere titolare. Di certo ha caratteristiche diverse rispetto a un Pellegrini".