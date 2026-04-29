Roma ed Everton in Europa? Giallorossi non preoccupati dalla multiproprietà, ecco la regola

La Roma è attualmente sesta nella classifica della Serie A, in piena corsa per un posto in Champions League. Nella Premier League inglese invece l'Everton è al nono posto, ma non lontano dai primi posti utili per accedere all'Europa nella prossima annata. I due club sono entrambi di proprietà della famiglia Friedkin e dunque ci si pone il quesito riguardante la possibilità che possano disputare la stessa competizione UEFA, eventualmente.

Il regolamento infatti vieta che due club riconducibili alla stessa proprietà possano disputare la stessa competizione UEFA. E, nel caso, a restare nel torneo sarebbe il club che in campionato si è posizionato più in alto.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Roma non sarebbe preoccupata dalla possibile questione multiproprietà con l’Everton. Secondo quanto filtra dal club giallorosso infatti, la proprietà avrebbe già analizzato tutti gli scenari possibili e rimarrebbe convinta, alla luce di questi controlli, che non ci saranno intoppi negativi per la Roma.

Il Friedkin Group è convinto che entrambe le squadre potranno eventualmente partecipare alla stessa competizione europea e che la Roma non verrebbe penalizzata in questa situazione. Di recente la Uefa ha già affrontato casi simili, come quelli riguardanti il Crystal Palace ed il Lione, oppure di Manchester City con il Girona.