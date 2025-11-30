Roma, esame di maturità con il Napoli. Intanto Gasp cerca riscatto contro Conte

Questa sera allo Stadio Olimpico, la Roma si ritroverà di fronte all’esame Napoli, per un big match d’alta classifica che potrà rivelare tanto sulle ambizioni stagionali. I giallorossi arrivano all’appuntamento da capolista, forti dei loro 27 punti costruiti su basi solidissime: appena 6 gol subiti – miglior difesa del campionato – e un attacco che, pur non essendo il più prolifico della Serie A, ha saputo colpire nei momenti decisivi. I 15 gol realizzati raccontano infatti di una squadra concreta e pragmatica, capace spesso di portarsi a casa i tre punti con il minimo sforzo.

Di fronte ci sarà un Napoli che non ha alcuna intenzione di lasciare facilmente il tricolore conquistato appena pochi mesi fa. Gli azzurri, terzi con 25 punti, vantano il terzo miglior attacco del campionato con 19 reti e una fase difensiva che, pur avendo mostrato qualche crepa nelle ultime settimane, rimane tra le migliori della competizione con soli 11 gol subiti. Numeri che fotografano un duello quasi alla pari, dove ogni dettaglio rischia di fare la differenza.

Per la Roma, però, questo match rappresenta qualcosa in più: un vero e proprio esame di maturità. Vincere vorrebbe dire consolidare il primato, ma soprattutto inviare un messaggio chiaro al campionato: la squadra di Gasperini non è più una semplice sorpresa, ma una candidata credibile alla lotta scudetto.

Ma non sarà solo una sfida d’alta classifica. Il match di questa sera rappresenta anche un nuovo capitolo della sfida tra due degli allenatori che più hanno segnato il calcio italiano degli ultimi anni. Gasperini e Conte si ritrovano nuovamente uno contro l’altro: dieci precedenti, con il tecnico dei partenopei avanti per distacco grazie a 6 vittorie e soltanto 2 successi del piemontese.

All’Olimpico, quindi, non sarà soltanto una partita: sarà un verdetto. E la Roma è chiamata a dimostrare di essere davvero pronta per il grande salto.