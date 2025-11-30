Le dimissioni, il ritorno (im)possibile e la prima da avversario: Fiorentina, riecco Palladino

Dopo l’addio a Firenze carico di polemiche che si è consumato qualche mese fa, domenica pomeriggio al New Balance Stadium la Fiorentina e Raffaele Palladino si ritroveranno per la prima volta l’una contro l’altro dopo la stagione in cui il tecnico napoletano ha guidato i viola ad un sesto posto in classifica con 65, record nell’era Commisso e miglior piazzamento degli ultimi nove anni.

L’ipotesi di un Palladino-bis

E pensare che le strade di Palladino e quelle di Firenze si sarebbero potute incontrare di nuovo. C’era anche l’ex Monza tra i papabili tecnici nella lista per il dopo Pioli. Una scelta che sarebbe stata sponsorizzata in primis da alcuni calciatori che fanno parte della rosa viola, rimasti in ottimi rapporti con l’attuale allenatore dell’Atalanta. Lo stesso Roberto Goretti non avrebbe del tutto disdegnato un ritorno di Palladino, ma alla fine a prevalere fu la corrente ‘pradeista’, al suo posto venne scelto Vanoli e il resto, come si dice in certi casi, è storia nota.

Sulle spalle di Kean

Questo pomeriggio, però, Vanoli ripartirà da una serie di calciatori rilanciati proprio da Palladino stesso, uno su tutti Moise Kean, capace la scorsa stagione di segnare 25 gol in tutte le competizioni con i viola. Dopo i lampi da ‘vecchio Moise’ visti una settimana fa contro la Juventus, dovrà essere lui a prendere la squadra per mano e trascinarla fuori dalle sabbie mobili. A far coppia con lui dovrebbe tornare Piccoli, favorito su Gudmundsson. Nel frattempo Vanoli ha già recuperato Dodo, che dovrebbe comunque partire fuori al posto di Fortini. Dall’altra parte, invece, ancora fuori dai convocati Gosens, sostituito da Parisi. Al centro l’unico che sembra sicuro di un posto è Mandragora. Dovrebbe tornare tra i titolari Sohm, mentre in cabina di regia è ballottaggio tra Fagioli e Nicolussi Caviglia. In difesa, infine, cercheranno di schermare la porta difesa da David De Gea i soliti Pongracic, Marì e Ranieri.