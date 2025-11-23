Roma, Ferguson: "Aspettavo da tanto il gol, voglio provare a sfruttare questo momento"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante della Roma Evan Ferguson ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 1-3 e valevole per la 12^ giornata di Serie A.
Primo gol e prima posizione: che momento è?
"Lo aspettavo da tanto, non vedevo l'ora".
Quanto aspettavi una sensazione come questa?
"Voglio provare a sfruttare questo momento e continuare così".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile