Roma, Gasp torna a Bergamo: emozioni sì, ma serve vincere per difendere il quarto posto

La Roma è attesa questa sera al Gewiss Stadium per una sfida molto importante contro l’Atalanta di Raffaele Palladino. Una partita che vale molto più dei tre punti, soprattutto per la classifica, ma che inevitabilmente sarà accompagnata da un forte carico emotivo. Al centro della scena ci sarà indubbiamente Gian Piero Gasperini, che torna per la prima volta a Bergamo da avversario dopo nove anni intensi e gloriosi sulla panchina nerazzurra durante i quali è stata riscritta la storia del club.

Lo stesso Gasperini, in conferenza stampa, ha sottolineato il legame speciale con la città e la società: “Torno a Bergamo con piacere, sono stato lì 9 anni, è stata una bella storia. Ci sarà tempo per ricordarla…”. Parole che raccontano gratitudine e orgoglio, ma anche la consapevolezza di aver chiuso un capitolo importante per aprirne uno nuovo. “Sono contento di essere arrivato qui a Roma. All’inizio poteva sembrare una situazione difficile, stiamo lavorando per fare qualcosa di importante”, ha aggiunto il tecnico giallorosso.

Infine, Gasp ha concluso affermando che sarà bello salutare i suoi ex tifosi, ma poi ognuno penserà per sé. Ed è proprio qui che le emozioni dovranno lasciare spazio alla necessità di fare risultato. La Roma si gioca parecchio al Gewiss Stadium: difendere il quarto posto significa continuare a credere concretamente nell’obiettivo Champions in attesa dei rinforzi dal mercato. I sentimenti, gli applausi e i ricordi avranno il loro spazio, ma solo fino al fischio d’inizio. Poi dovrà essere una battaglia vera, perché per Gasperini e per la Roma, questa sera, conta soprattutto vincere.