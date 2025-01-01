Soulé come Wahi, Musiala, Wirtz e Bellingham: l'esterno della Roma è ormai a livelli top
Con l'assist di questa sera Matias Soule entra in un ristretto club. L'argentino della Roma infatti vanta 21 gol e 11 passaggi decisivi in Serie A in carriera, dato sicuramente non comune: l'esterno è infatti il 5° nato dal 2003 in poi a contare più di 20 reti e più di 10 assist nelle ultime 5 stagioni dei 5 maggiori campionati in Europa dopo Elye Wahi, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Jude Bellingham.
