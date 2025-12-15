TMW Roma in festa sotto la Curva, i tifosi celebrano Gasperini. Poi cori di scherno contro la Juve

Finisce con una festa sfrenata della Roma l'incontro dal sapore di Europa contro il Como. Al triplice fischio dell'arbitro Feliciani, in seguito alle scintille scattate tra Mancini ed Hermoso contro Jacobo Ramón nel finale, la panchina di Gian Piero Gasperini si è lasciata andare alle celebrazioni del trionfo per 1-0 griffato Wesley al 61'.

La squadra capitolina poi si è recata sotto la Curva Sud e tutto lo Stadio Olimpico ha celebrato i giallorossi per la vittoria che ha portato Gasperini e i suoi ad un solo punto dal terzo posto. Mantenendo la quarta posizione in solitaria. Secondo quanto riportato dall'inviato di TMW presente all'impianto, i tifosi poi si sono lasciati andare a dei cori di scherno contro la Juventus per il ritardo in classifica di Serie A.