Roma, Mancini: "Abbiamo mangiato il Como su tutto. Ramon? A 20 anni io portavo rispetto"

Gianluca Mancini, capitano della Roma, è intervenuto nel post-vittoria sul Como (1-0) ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match: "Primo tempo stradominato, il Como ha fatto pochissimo possesso di palla, mai così prima d'ora. Li abbiamo mangiati su tutto. Non siamo riusciti a segnare nel primo tempo, poi il gol di Wesley e abbiamo preso qualche infilata presa, ma nei 90 minuti vittoria molto meritata".

Hai fatto qualche chiacchierata con Fabregas al triplice fischio.

"C'è stato uno scontro di gioco con Ramon, normale scontro di campo. Io a 20 anni rispettavo molto di più i giocatori più grandi di me, ho detto di portare rispetto, ma è tutto passato. Con il mister (Fabregas, ndr) ci siamo chiariti".