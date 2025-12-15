Roma-Como 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé (37' st Bailey), Pellegrini (28' st El Shaarawy); Ferguson. Allenatore: Gasperini
Como (4‑2‑3‑1): Butez; Smolcic (34' st Van der Brempt), Ramon, Kempf, Valle; Caqueret (20' st Posch), Da Cunha; Addai (20' st Rodriguez), Baturina (34' st Kuhn), Diao (37' Douvikas); Nico Paz. Allenatore: Fabregas
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 15' st Wesley (R)
Ammoniti: Addai (C), Mancini (R), Paz (C), El Shaarawy (R), Wesley (R), Ramon (C)
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
