Roma, Gasperini: "Bello vedere il Colosseo ogni mattina. Tifosi? Col tempo..."

Nel corso dell’intervista rilasciata questa sera al Tg1, Gian Piero Gasperini ha parlato anche dell’approccio con il mondo della Roma e dell’amore, da conquistare, dei tifosi giallorossi: “Col tempo ci si conosce e ci si apprezza. Non è una cosa che si ottiene baciando la maglia o andando sotto la curva”.

Cosa significherebbe il nuovo stadio?

“Sarebbe veramente un grande regalo, della proprietà e della società. Ho visto il progetto ed è meraviglioso”.

La cucina romana?

“Devo stare un po’ attento. Mi piace molto uscire al mattino e vedere il Colosseo: è un bel modo di iniziare la giornata”.

Domani in campo l’Italia di Gattuso…

“Speriamo che si possa andare ai Mondiali, anche per le nuove generazioni sarebbe importante vedere l’Italia in quel contesto”.