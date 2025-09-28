Roma, Gasperini e il recupero di Pellegrini: "Passa dalle partite, come quella di oggi"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Verona valido per la 5^ giornata di Serie A.

Settimana di euforia e consapevolezza: che insidie attende?

"Le insidie sono quelle del campionato italiano, qualunque partita è difficilissima. Il Verona viene da un'ottima prova".

Come mai Dovbyk?

"A livello fisico è in crescita, nel suo ruolo si alternano in due e nell'arco della gara ci sono sempre entrambi".

A che punto è il recupero di Pellegrini?

"Il recupero passa attraverso le partite, come quella di oggi. Di volta in volta si valuta la sua condizione, le sue capacità che sono sicuramente importanti e la sua possibilità di crescere".