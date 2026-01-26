Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan: "Nel primo tempo ci riusciva molto di quello che volevamo fare, è stato bravo anche Maignan. Per il Milan, quando difende, non è solo fortuna. Poi se non fai gol contro una squadra del genere può succedere che passi in svantaggio, siamo stati bravi a recuperare".

Avrebbe firmato a inizio stagione per essere al terzo posto alla ventiduesima giornata alla pari del Napoli campione d'Italia?

"Indubbiamente il nostro è un grande percorso, vogliamo continuare a crescere, lo stiamo già facendo e questa è la strada che pensiamo sia giusta da percorrere".

Perché ha tolto Dybala e Malen insieme? Come sta Kone?

"Kone si è infortunato, vedremo domani ma è abbastanza evidente l'infortunio che ha avuto. Dybala e Malen hanno fatto tantissimo, Paulo aveva subito an che un colpo al ginocchio. Poi sono entrati due diciottenni arrivati, volevo metterli alla prova".