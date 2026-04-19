Roma, Gasperini: "Nel finale di stagione la pressione aumenta ma noi non molliamo"

Al termine del match contro l'Atalanta, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali della società: "Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto veramente e meritavamo di andare in vantaggio. L'Atalanta è una squadra forte con dei cambi importanti. Mi sembrava che loro si accontentassero molto più di noi del pareggio ad un certo però è stata una partita equilibrata, difficile per tutt'e due le squadre però la Roma ne è uscita molto bene".

Carnesecchi è stato eletto il migliore in campo. Significa che la Roma ha fatto molto bene in fase offensiva.

"Sì. Abbiamo tirato in porta molto più di loro però bene. Complimenti a tutti questi ragazzi. E' un periodo strano e basta vedere gli altri risultati dove si arriva vicino al traguardo e quindi la pressione aumenta di più. Noi non molliamo e continuiamo a giocare così".