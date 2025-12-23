Anche dopo il ko con la Juve dietro Gasp. Il Romanista suggerisce: "Seguitelo"

Sarà pur arrivata la sconfitta (2-1) allo Stadium, nello scontro diretto con la Juventus in campionato, ma l'unica via è rimanere fedeli a Gian Piero Gasperini. O almeno è il cammino promosso da Il Romanista in prima pagina oggi: "Seguitelo". Con una rosa limitata e senza alibi il tecnico di Grugliasco ha già costruito una squadra forte del suo quarto posto in Serie A con 30 punti in 16 giornate.

L'ex tecnico dell'Atalanta però non vuole fermarsi per specchiarsi, ma continuare il percorso di crescita. E per renderlo possibile sta spingendo verso il ds Massara affinché chiuda l'arrivo di almeno un nuovo attaccante, zona quella offensiva dimostratasi lacuna attuale. Nuovi contatti per Raspadori e Zirkzee, anche se l'asse più bollente è con il Manchester United per l'ex Bologna.