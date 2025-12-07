Roma, Gasperini: "Più una battaglia che una partita, commessi degli errori grossolani"

Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Cagliari persa 1-0 e valevole per la 14^ giornata di Serie A.

Un commento sugli episodi arbitrali?

"In questo caso mi sembra tutto abbastanza chiaro, a differenza di altre volte tipo domenica col Napoli".

La Roma riusciva poco a sviluppare?

"In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non prendere pericoli. Diventa più una battaglia che una partita, era difficile costruire. Abbiamo fatto qualche errore grossolano anche in fase difensiva, che ci è costato la gara".

Dal punto di vista agonistico, squadra più indietro del solito?

"Loro giocavano molto sulle palle lunghe, sul piano tecnico dovevamo fare qualcosa in più. Il Cagliari, come molte altre squadre coinvolte nella lotta salvezza. In questo periodo stanno producendo il massimo sforzo anche sul piano agonistico. Non siamo riusciti a metterla sul piano tecnico nel primo tempo: nel secondo c'erano tutti i presupposti per farlo, poi l'espulsione ha cambiato la gara".

Avete preservato qualche giocatore, visto il nervosismo?

"La partita a un certo punto aveva poco di una gara solita di calcio, più una battaglia. Non era una gara giocata e, in queste condizioni, non siamo riusciti a recuperarla. A volte ci sono partite che prendono questo tipo di pieghe, abbiamo commesso qualche errore grossolano in un contesto di gara giocata con grande impegno pur con delle difficoltà a cui non siamo riusciti ad adattarci benissimo".