Quando potrà rifiatare Malen nell'attacco della Roma? La risposta di Gasperini in conferenza

"C'è la possibilità di affiancare qualcuno a Malen? Giochiamo sempre in 11, non possiamo metterne di più. Ora stiamo facendo più gol, quindi non c'è un problema da questo punto di vista. Dipende dalle partite: a volte si costruisce di più a volte meno. L'arrivo di Malen ci ha dato più pericolosità davanti". Alla vigilia della gara valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League Bologna e Roma, Gian Piero Gasperini parla così in conferenza stampa soffermandosi in particolar modo sull'attacco giallorosso.

Come sta Zaragoza?

"In attacco abbiamo perso molti giocatori: non c'è più Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soule, Baldanzi, ma in compenso c'è Malen. Zaragoza è arrivato da meno di un mese ma sta partecipando bene. poi ovviamente l'inserimento di giocatori che arrivano a gennaio è sempre più lungo, non tutti fanno come Malen. Comunque mi auguro che nelle prossime gare Bryan possa essere protagonista. In quel ruolo stiamo ruotando diversi giocatori in assenza di Dybala e Soule. Quello che sta giocando più di tutti è Pellegrini, poi ci sono El Shaarawy, Zaragoza, Vaz".

C'è la possibilità di far rifiatare Malen prima o poi?

"In attacco siamo in emergenza. Ci sono Vaz e Arena, ma quest'ultimo non è in lista così come Venturino. Cerchiamo di fare le nostre gare e i nostri risultati sulla base di quello che disponiamo".

C'è la possibilità di vedere insieme Malen e Robinio Vaz?

"Tutto è proponibile. Se finora ho fatto così è perché mi sembrava la scelta migliore. Vaz da quando è arrivato ha fatto diverse presenze, ma per il momento per me queste sono le scelte migliori".