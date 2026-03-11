Malen simile a Muriel? Gasperini: "Sì, ma in certe cose mi ricorda anche un po' Milito"

"Bologna? Parlano i risultati, ma non solo quelli, anche le prestazioni di questa squadra che ha entusiasmato una città. Non era facile raccogliere l'eredità di Thiago Motta, Italiano l'ha fatto nel modo migliore raggiungendo il consenso di tutti con delle prestazioni di grande qualità". Parla così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a Sky Sport alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna al Dall'Ara.

Quanto incide la capacità di rialzarsi nella sua Roma?

"Incide eccome, e incide soprattutto la capacità di reazione dei giocatori. Ho trovato un gruppo con voglia e motivazione, sempre pronti di ripartire e guardare avanti. Con un calcio con così tante partite non hai altre scelte. I match, a volte, dipendono da piccolissimi episodi, quindi guardiamo sempre avanti".

Zaragoza tre mesi fa aveva fatto un gran gol al Bologna quando ancora giocava nel Celta. Può essere un'idea per vederlo dal 1'?

"E' arrivato da poco, sta giocando in modo diverso e sta migliorando di condizione. Non è facile inserirsi a gennaio, ma ha già fatto un assist fondamentale a Napoli. Poi è sempre subentrato. Nella prossime settimane ci darà un aiuto".

Malen le ricorda qualcuno tra gli attaccanti che lei ha avuto nelle sue squadre, come ad esempio Muriel? "Sì, per certe accelerazioni e capacità di calciare rapidamente, ci sono delle somiglianze. In certe cose mi ricorda anche un po' Milito: Diego si muoveva di più sull'arco dell'attacco, ma era subito immediato nella giocata".