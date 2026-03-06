Ritorno al passato. Il Secolo XIX sui sogni di Gasp: "Roma in Champions e Genoa salvo"

Il Secolo XIX oggi in edicola nella propria sezione sportiva si è concentrato anche sul Genoa, proponendo una lunga intervista a Gian Piero Gasperini, ex tecnico rossoblu oggi alla guida della Roma. L'allenatore piemontese domenica pomeriggio tornerà al Ferraris, visto che i giallorossi saranno ospiti del Grifone nel ventottesimo turno di campionato. Un ritorno al passato emozionante per Gasp, che non ha mai dimenticato i gloriosi anni vissuti da allenatore genoano.

Gasperini ha rivelato i suoi obiettivi in vista di questa stagione, cominciando chiaramente dalla Roma. L'ambizione è quella di riportare i giallorossi in Champions League, un obiettivo ampiamente raggiungibile visto il quarto posto in classifica e il +3 sul Como. Un passo verso la Champions potrebbe essere compiuto proprio a Genova, dove però ci sarà un Genoa agguerrito e voglioso di riscatto dopo il ko subito contro l'Inter.

La formazione di Daniele De Rossi, altro grande ex del match, nell'ultima partita casalinga è riuscita a battere per 3-0 il Torino. Una prova importante quella del Grifone, per cui Gasp spera in una salvezza. La qualificazione della Roma in Champions e la permanenza in Serie A del Genoa sarebbe una doppia festa per Gasperini, che ha speso anche belle parole per il gioco espresso da De Rossi. Due squadre in salute, pronte a darsi battaglia per raggiungere i rispettivi obiettivi.