Roma ancora in ansia per il ginocchio di Dybala. Il Romanista: "Non ho detto Joya"
La prima pagina de Il Romanista si focalizza oggi sulle condizioni di Paulo Dybala, ancora alle prese con il problema al ginocchio che, dopo averlo costretto a saltare anche il big match dello scorso weekend con la Juve, potrebbe tenerlo ai box anche per la sfida contro il Genoa: "Non ho detto Joya - scrive il quotidiano a tinte giallorosse -. Niente tango a Genova, Dybala si ferma di nuovo. Durante il primo allenamento in gruppo, torna il folore al ginocchio che lo tiene fuori da fine gennaio. Oggi il punto coi dottori".
"Vinci coi forti" è invece il titolo proposto per richiamare alle parole di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma protagonista nella giornata di ieri di un incontro con gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
venerdì 6 marzo:
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN 21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
