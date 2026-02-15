Udinese, Karlstrom: "Sassuolo squadra di qualità, ma noi siamo pronti"

Prima del fischio d'inizio di Udinese-Sassuolo, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista dei bianconeri, Jesper Karlstrom.

La presentazione del match.

"In settimana abbiamo parlato dell'ultima partita e ovviamente abbiamo lavorato tanto in allenamento per voltare pagine. Penso che siamo pronti e siamo al meglio per la partita di oggi".

L'avversario e la gara d'andata.

"Oggi sappiamo che il Sassuolo ha tanti giocatori di qualità ed è una squadra che può stare benissimo in Serie A, dobbiamo essere concentrati e avere la giusta intensità in campo".

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. All.: K. Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: F. Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.