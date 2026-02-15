Udinese, Runjaic: "L'avversario più grande dell'Udinese siamo noi stessi"

Prima del fischio d'inizio di Udinese-Sassuolo, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'allenatore dei bianconeri, Kosta Runjaic.

La presentazione del match.

"Ogni punto conta e vale lo stesso indipendentemente dall'avversario, a fine stagione conterà solo quanti punti avremo. Ciò che è sempre importante in campo è la prestazione. A volte siamo noi i nostri più grandi avversari. Mi aspetto da noi in primis una partita coraggiosa e grintosa, con grande energia e impegno, con tanta voglia di vincere".

Sull'avversario.

"Il Sassuolo è una buona squadra, con grandi attaccanti. Dobbiamo fare attenzione ai loro contropiedi rapidi, sarà una partita interessante".

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Solet, Kristensen, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. All.: K. Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Buksa, Ehizibue, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Kabasele, Camara.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: F. Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.