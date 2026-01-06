Roma, Ghilardi ammette: "Non è stato facile all'inizio, sono in una grandissima squadra"

Il difensore della Roma, Daniele Ghilardi, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida giocata e vinta dai suoi contro il Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni.

Com'è il morale?

"Il morale è alto, dopo una vittoria che ci permette di rialzarci dopo una sconfitta".

Le difficoltà maggiore oggi?

"Dalle caratteristiche degli avversari, in Serie A ci sono giocatori che puntano e dribblano, ma io come i miei compagni abbiamo cercato sempre di dare il massimo".

Il tuo impatto con la Roma e con Gasperini com'è stato?

"Sono arrivato in una grandissima squadra, non è stato facile all'inizio, sto cercando di ritagliarmi uno spazio, accetto tutte le decisioni".