TMW News Atalanta nella storia. Lacrime Juve, ad un passo dall'impresa

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla grande impresa dell'Atalanta che in Champions è riuscita a ribaltare il 2-0 patito all'andata contro il Borussia Dortmund vincendo 4-1. Occhi puntati anche sulla Juventus che ha sfiorato l'impresa contro il Galatasaray, riuscendo a portarsi sul 3-0 alla fine dei tempi regolamentari (nonostante l'inferiorità numerica per il discutibile rosso a Kelly ad inzio secondo tempo). Nei tempi supplementari poi i tuschi hanno trovato il gol con Osimhen e Ylmaz, ma resta la grande prestazione dei bianconeri.

L'Atalanta nella storia

E' stata una rimonta memorabile quella dell'Atalanta. "Voglio ringraziare tutti i miei calciatori che si sostenevano a vicenda, così come il mio staff e la società perché mi sta sempre vicino. Un grazie enorme anche ai 23 mila tifosi perché lo stadio era fantastico: la città merita questo - ha detto il tecnico dei bergamaschi, Palladino - dovevamo stare attenti ai loro attacchi in profondità e penso che abbiamo fatto una grandissima gara imparando dagli errori dell'andata. Dovevamo colpirli nei loro punti deboli vincendo tutti i duelli. Ho visto una squadra veramente coraggiosa: i calciatori meritano queste soddisfazioni".

Clicca sotto per guardare il TMW News