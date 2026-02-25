TMW News Inter, delusione Champions. Lazio, l'obiettivo è la Coppa Italia

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sulla Champions e in particolare sull'Inter, estromessa dalla Champions, dopo la doppia sconfitta contro il Bodo Glimt. Ne parliamo con Max Esposito, ex calciatore di Napoli e Lazio tra le altre, in collegamento con noi. Focus poi proprio sul Napoli che adesso ha di fronte a sè una serie di partite che sulla carta paiono abbordabili.

La delusione dei nerazzurri

"La Champions ha tanta competitività, ci sono squadre che se arrivano a questo punto qualcosa hanno”. Sono state queste le parole di Christian Chivu, tecnico dell'§inter dopo la sconfitta di ieri sera. " Potevamo fare meglio in Norvegia e stasera, non è andata come volevamo ma il calcio è così. Bisogna accettarlo, ci hanno battuti due volte e bisogna rendere loro i meriti perché sono stati più bravi. Volevamo essere competitivi in Champions, una squadra come la nostra ha il dovere di farlo. Poi però una squadra può arrivare e dimostrarsi superiore a te, non importa sia norvegese perché loro hanno dimostrato di avere qualità. Bisogna essere consci che a questo livello qualunque squadra può metterti in difficoltà se non ti esprimi al meglio. I miei ragazzi hanno fatto del loro meglio, non siamo riusciti a sbloccarla e creare pressione dal punto di vista mentale".

