Montella e la Roma tirano un sospiro di sollievo: escluse lesioni per Celik

Zeki Celik sta meglio e punta ad esserci regolarmente per l'ultima partita che separa la sua Turchia dall'accesso ai prossimi Mondiali, la finale dei playoff di qualificazione sul campo del Kosovo.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nelle scorse ore il laterale della Roma hanno escluso la presenza di lesioni e confermato che i fastidi muscolari, che lo avevano visto escluso dalla partita contro la Romania per via di un infortunio al polpaccio destro, sono ormai alle spalle. Il classe '97 sarà perciò a disposizione del suo selezionatore per la sfida di Prishtina di martedì sera.

Una volta disputato il match, Celik farà ritorno a Trigoria, dove verrà di nuovo valutato in vista della ripresa in Serie A, dove ci sarà da vedersela contro l'Inter. L'idea e la speranza è di averlo regolarmente e pienamente a disposizione. Lo riporta Il Messaggero.

La presenza di Celik, già contro l'Inter, sarebbe di particolare importanza soprattutto alla luce del recente infortunio di Wesley, rimediato con il Brasile nel corso dell'amichevole persa contro la Francia. Per lui problema alla coscia, sospetto di lesioni e fiato sospeso per Gasperini, che rischia di perdere uno dei propri giocatori migliori in un momento cruciale della stagione.