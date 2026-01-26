Roma, in arrivo il rinnovo per Hermoso: il difensore spalmerà l'ingaggio firmando fino al 2028

Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, è in dirittura d’arrivo il rinnovo di Mario Hermoso con Roma, fino al 2028. Lo spagnolo spalmerà l’ingaggio per entrare nei canoni della società giallorossa e dopo il rilancio avuto con Gasperini, è ben felice di legarsi ancora alla squadra della Capitale, dopo un inizio difficilissimo.

Hermoso è arrivato alla Roma nell'estate 2024 come svincolato dall'Atlético Madrid, portando con sé grande esperienza internazionale e la voglia di rilanciarsi in un nuovo campionato. Dopo un avvio difficile che lo ha visto anche partire in prestito, sotto la guida di Gasperini ha saputo ritagliarsi un ruolo da vero pilastro difensivo: nella stagione 2025/26 ha collezionato già oltre 15 presenze in Serie A, segnando anche un gol importante nella vittoria casalinga contro il Parma. La sua solidità, la capacità di impostare dal basso con il sinistro e la leadership naturale lo hanno reso rapidamente uno dei leader del reparto arretrato.