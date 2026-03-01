Cufrè su Spalletti: "Ricordi belli con lui, con la Juve non ha ancora trovato la quadra"

Leandro Cufrè, ex difensore anche della Roma, ha parlato a Tuttosport in vista del big match di questa sera contro la Juventus. Tanti i temi toccati, a cominciare da una sua opinione sulle formazione Gasperini: "Cosa possiamo dire? Andare oltre ai risultati di Gasp e della Roma è complicato. Ha dato la sua identità, la sua impronta". Su quale sia l'impronta data da Gasp, poi specifica: "L’intensità di gioco. La costante proposta nelle soluzioni. Questo è quello che conta davvero, no? E questo stiamo vedendo".

In giallorosso ha avuto Spalletti come allenatore, ecco qualche ricordo di quel periodo: "Le dico il più bello: sono i momenti che hanno scandito le undici vittorie consecutive. E aver vinto il derby, poi. La verità è che abbiamo vissuto momenti molto, ma molto belli con Luciano. E niente, il mio ricordo è vivido: per me è stato un grande allenatore".

Ora Spalletti allena la Juve: "Credo che stia facendo fatica a trovare quella linea, quell’ultima linea. Perché con i risultati visti con il Galatasaray si è reso più evidente: non funziona il piano voluto da Luciano. Che ne verrà comunque fuori, sia chiaro: anche lui lavora molto bene sugli uomini lì dietro. Ma la quadra non è stata ancora trovata". Riguardo alla tenuta difensiva delle due squadre, infine, dice: "Gasperini mi sembra abbia fatto un ottimo lavoro sul piano difensivo, e questo riguarda l’intera squadra a sua disposizione: non è solo un discorso di ultima linea di gioco...".