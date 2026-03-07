Roma, l’operazione di Dybala inguaia Gasp: chi sulla trequarti contro il Genoa?

Quel che sembrava una semplice infiammazione alla capsula laterale si è rivelata una lesione parziale del menisco esterno: ad attestarlo è stata l’operazione a cui si è sottoposto Paulo Dybala a Villa Stuart nella giornata di ieri.

La Joya, ai box già da un mese, dovrà saltare anche le prossime cinque settimane prima di poter tornare a lavorare in campo e rientrare progressivamente a disposizione di Gian Piero Gasperini. L’argentino, quindi, non tornerà in campo prima di fine aprile e inizio maggio, saltando una fetta consistente di questo rush finale di stagione appena iniziato. Una vera e propria tegola per la Roma, che perde il suo uomo più talentoso proprio nel momento in cui ogni punto può fare la differenza nella corsa alla qualificazione in Champions League.

L’emergenza sulla trequarti è già evidente in vista della trasferta contro il Genoa. Oltre a Dybala, infatti, Soulé non sarà della partita, costringendo Gian Piero Gasperini a ridisegnare la zona offensiva alle spalle di Malen.

Un posto da titolare sembra ormai certo per Pellegrini, mentre al suo fianco prende sempre più quota l’ipotesi di vedere Cristante avanzato sulla linea dei trequartisti. In tal caso, la mediana sarebbe composta da Koné e Pisilli.

Non è però da escludere la possibilità di rivedere dal primo minuto uno tra Zaragoza e Venturino. Schierare quattro centrocampisti alle spalle della punta, infatti, potrebbe risultare una scelta troppo attendista in una partita in cui è fondamentale ritrovare la vittoria: proprio per questo prende corpo l’idea di inserire almeno un giocatore più offensivo sulla trequarti.

Per avere qualche indicazione in più servirà aspettare le 13.30 di oggi, quando il Gasp si siederà davanti ai microfoni per presentare la sfida di Marassi nella consueta conferenza stampa della vigilia. Quel che è certo, però, è che la Roma dovrà dimostrarsi più forte delle assenze.