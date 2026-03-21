Roma-Lecce, i convocati di Di Francesco: out Gaspar, Berisha, Coulibaly e Sottil

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Roma-Lecce, valida per la 30ª giornata di Serie A in programma domani alle ore 18:00. Restano fuori in quattro, ovvero Gaspar, Berisha, Coulibaly e Sottil, oltre ovviamente a Camarda.

Questa la lista completa dei convocati del Lecce per la gara contro la Roma:

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja.

Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Centrocampisti: Fofana, Gandelman, Helgason, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala.

Attaccanti: Banda, Cheddira, N’Dri, Pierotti, Stulic.

Come arriva il Lecce

Seconda trasferta consecutiva per il Lecce, che dopo la sconfitta con il Napoli andrà di scena all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fronteggiare diverse assenze. All’elenco di infortunati già composto da Gaspar, Berisha e Camarda, in settimana si è aggiunto anche Coulibaly, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Non è al meglio anche Sottil, che sarà assente per un problema legato alla lombalgia e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Falcone in porta con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a formare la retroguardia. La linea mediana sarà composta da Ramadani e Ngom, con Gandelman sulla trequarti. In avanti, spazio per Pierotti a destra, Banda a sinistra e Stulic al centro del tridente.