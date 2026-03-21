Roma-Lecce, le probabili formazioni: Pellegrini gioca alle spalle di Vaz e Malen

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Lecce (Domenica 22 marzo, ore 18.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Roma

Per la sfida al Lecce, Gian Piero Gasperini schiererà una difesa a tre con Mancini, Ndicka e Ghilardi davanti a Svilar. A centrocampo, Pisilli sostituirà l'infortunato Koné, affiancando Cristante. Sulle fasce, Celik correrà a destra, mentre, Tsimikas prenderà il posto a sinistra dello squalificato Wesley. In attacco, Pellegrini giocherà alle spalle di Vaz e Malen. (da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Lecce

Seconda trasferta consecutiva per il Lecce, che dopo la sconfitta con il Napoli andrà di scena all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fronteggiare diverse assenze. All’elenco di infortunati già composto da Gaspar, Berisha e Camarda, in settimana si è aggiunto anche Coulibaly, che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Non è al meglio anche Sottil, che sarà assente per un problema legato alla lombalgia e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Falcone in porta con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo a formare la retroguardia. La linea mediana sarà composta da Ramadani e Ngom, con Gandelman sulla trequarti. In avanti, spazio per Pierotti a destra, Banda a sinistra e Stulic al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)