Roma, Mancini ammette: "Sì, mi ispiro a Materazzi: ci metteva sempre la faccia"

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, nel corso dell'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV ha parlato anche dell'ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, Marco Materazzi. Un giocatore al quale è stato paragonato e dal quale ammette di prendere spunto.

Lei ha detto più volte che Materazzi è stato il suo idolo.

"La passione per Materazzi nasce principalmente nel Mondiale del 2006. Avevo dieci anni e lui fu protagonista assoluto. Vedendolo giocare l’ho sempre apprezzato per la personalità, la grinta, per il fatto che nel bene e nel male ci metteva sempre la faccia. A Perugia poi ho avuto la possibilità di conoscerlo, da lì è nata la nostra amicizia".

Gattuso l'ha paragonata ironicamente a Cafù.

"È stata una battuta che mi ha fatto piacere, certo che accostarmi a un mostro sacro come Cafu… Il mio rapporto con il mister è bello, puro, vero. È una persona che ha saputo creare in poco tempo quello che va creato all’interno di una squadra".

Quali sono stati finora i momenti più importanti della sua vita?

"I momenti più importanti della mia vita sono stati la nascita delle mie bimbe, il matrimonio, l’esordio in Serie A e quello in Nazionale. E poi la vittoria della Conference League: vedere tutte quelle persone a Roma mi ha riempito d’orgoglio".