Allegri: "Leao ha ripreso e sta facendo bene. Col Parma sarà complicata, Pellegrino fastidioso"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Parma, valida per l'11ª giornata di Serie A. Ecco le sue parole:

Sulla partita

"Quello che si pensa prima di solito non succede mai. Sarà una partita complicata. Pellegrino è un giocatore fastidioso. Dobbiamo giocare bene tecnicamente".

Su Leao

"Ha ripreso e sta facendo bene. Gli do dei consigli perché ho più esperienza, non perché sono più bravo. Lui può fare sempre bene, così come tutta la squadra. Oggi è importante portare a casa i tre punti".

Sulla classifica

"Bisogna essere pratici. Oggi ci sono stati diversi 0-0, vincere le partite non è mai facile. La prima cosa da fare è metterci sullo stesso piano del Parma".