Torino, Baroni: "A Zapata servono minuti. Paleari? Tutti devono mettermi in difficoltà"

Il mister del Torino Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la stracittadina contro la Juventus terminata 0-0 e valevole per l’11^ giornata di Serie A.

In difesa zero sbavature.

"Nel primo tempo siamo stati eccessivamente attendisti, molti giocavano un derby per la prima volta. Nel secondo tempo siamo scesi in campo con altro piglio: credo che forse le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Queste partite ci servono per crescere, vedo ampi margini di miglioramento e dobbiamo farli tutti insieme. Squadra, giocatori e tifosi, perché l'ambiente compatto ci rende migliori".

Gran contributo di Asllani. A che punto è Zapata?

"Asllani ha dato un contributo, come Adams. Credo però che sia stato il click ad inizio ripresa, ho chiesto un cambio di pressione e la squadra è rientrata in campo in modo migliore. Kristian ci ha dato le uscite che ci servivano. Zapata è in un percorso, rientra da un crociato. Avrebbe forse bisogno di più minutaggio, ma ho attaccanti bravi. Sta bene e sto cercando di utilizzarlo il più possibile, ha solo bisogno di minutaggio".

Diventa un problema chi mettere in porta?

"Per me non è mai un problema, non seguo delle gerarchie. Israel è un portiere di valore e Paleari si sta meritando queste soddisfazioni: cercherò di gestire al meglio le risorse di entrambi. In una squadra come il Torino, tutti devono essere importanti e in settimana mettermi in difficoltà per giocarsi il posto".