Sassuolo, Grosso: "Matic dovrebbe esserci. Fadera tornerà dopo la sosta"

In vista del match di domani contro il Bologna, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche di alcuni singoli della sua rosa a cominciare dai giocatori reduci da problemi fisici:

Come stanno Matic e Pinamonti?

"Matic è tornato, poi ha avuto un piccolo fastidio, penso che sarà a disposizione, oggi capiremo quali sono le sue condizioni. Andrea torna, abbiamo assenti i tre di lunga data (Candé, Pieragnolo e Boloca, ndr), Fadera che ha preso un bel colpo, bello pesante, e credo che dopo la sosta potremo averlo a disposizione".

Come mai Volpato gioca poco adesso?

"Perché ne giocano 11 e ne entrano 5 e io ne ho a disposizione 21. Lui è un ragazzo forte che può giocare di più, poi sta a me dargliela, ma c'è l'opportunità che va meritata. Questa settimana l'ho visto bene, sono sicuro che avrà delle opportunità come lo avranno anche altri ragazzi".

Muric come sta? Gioca lui domani?

"Muric sta bene e gioca lui, anche se sono molto contento dei portieri a disposizione perché Turati sta facendo bene sia come modalità di allenamento e sia nel gruppo. Satalino lo avevamo anche l'anno scorso, Zacchi è un ragazzo top, professionista serio e portiere con qualità. Sotto quel punto di vista in quel ruolo siamo iper protetti. Ha avuto più opportunità Aro perché per me ha delle potenzialità e ha dimostrato che ha tante qualità. Lunedì ha sbagliato, come possono sbagliare tutti, ma nell'azione hanno sbagliato anche tanti prima. Lui ha sempre aiutato la squadra, continuerò a chiedergli grande coraggio, perché poi questi errori possono portare a migliorarti".