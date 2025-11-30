Live TMW Napoli, Conte: "Spero che la sfortuna ci lasci perdere: siamo contati"

Al Napoli basta il gol di Neres per vincere sul campo della Roma. In questi minuti, Antonio Conte è atteso in conferenza stampa per commentare il match nell'apposita sala dello Stadio Olimpico. Diretta testuale a cura di TMW.

22.45 - A breve l'inizio della conferenza stampa.

23.29 - Inizia la conferenza stampa.

Arriva un segnale importante, cosa è cambiato nelle ultime partite?

"La spiegazione è semplice: tutti ci siamo resi conti delle difficoltà a livello di indisponibilità dei calciatori. La situazione è evidente e purtroppo è andata peggiorando: domani si opera Gilmour, che senza Anguissa e De Bruyne, ci svuota il centrocampo. Bravi i ragazzi, stanno dimostrando grande senso di responsabilità: oggi avevo chiesto di venire su un campo difficile contro una squadra in grande fiducia e guardarli da subito negli occhi e giocare, dimostrando che eravamo qui per lottare. Penso che i ragazzi hanno fatto una bella prestazione, che mi rende orgoglioso".

I duelli hanno fatto la differenza?

"L'ha fatta l'atteggiamento, siamo venuti senza timore contro una squadra in fiducia e in un clima caldo. L'atteggiamento è da squadra consapevole dei propri mezzi, nonostante le difficoltà. Abbiamo dato una bella dimostrazione: mi auguro che la sfortuna guardi da un'altra parte. Siamo contati".

Neres come sta? Che dimensione prende questa vittoria?

"Neres sta bene, era stremato. Queste 3 gare sono state importanti: oggi in trasferta, su un campo tosto, contro una squadra che lotterà per il vertice, ci voleva. Ci dà entusiasmo e fiducia nel lavoro: vogliamo difendere il tricolore. Rimaniamo umili, le difficoltà restano e dobbiamo tener botta per restare lì. Tra qualche mese qualcuno rientrerà e ci darà una mano".

23.36 - Termina la conferenza stampa.