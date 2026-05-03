Roma, niente ritorno in Argentina per Dybala: vuole restare con Gasp (che acconsente)

Nonostante non manchino le voci su un suo futuro lontano da Roma, Paulo Dybala vede solo giallorosso. La sua volontà è di continuare a giocare nella capitale, ma il sì definitivo arriverà solo dopo il confronto tra Gasperini e Friedkin. Da parte del tecnico c'è la volontà di tenersi stretto l'argentino, da capire se la società la pensi allo stesso modo o meno.

Nel caso in cui la proprietà decidesse di accontentare il tecnico, ecco che sfumerebbero definitivamente le notizie secondo cui Dybala potrebbe presto tornare in Argentina e vestire la maglia del Boca Juniors. Per la verità, come riferisce il Corriere dello Sport, gli Xeneises non hanno mai tentato veri e propri affondi per la Joya.

Riguardo a un ritorno dell'attaccante in patria, c'è chi dice che sia sua moglie Oriana Sabatini a spingere in questa direzione. La diretta interessata, in un'intervista a Olga, ha chiarito la situazione: "Molti me lo chiedono, ma la verità è che non lo so. Finché stiamo insieme, staremo bene. Non ho fretta. So che la carriera di un calciatore è molto breve e capisco che il nostro lavoro sia un po’ più flessibile in questo senso. Quindi non voglio mettergli fretta. Alla fine, Paulo farà quello che gli dice il cuore".