Dybala, il messaggio alla Roma e l'indizio per il futuro: il ritorno in Argentina può aspettare?

Messaggio social e segnali incoraggianti sul campo: Paulo Dybala si avvicina al ritorno e nel frattempo strizza l’occhio ai tifosi della Roma. L’argentino ieri ha condiviso su Instagram una grafica che lo ritrae in giallorosso, accompagnata da una frase significativa in occasione del 1° maggio: “Non si tratta solo di lavorare, ma di dare tutto ogni giorno”.

Un segnale di attaccamento, mentre resta aperta la questione legata al suo futuro. Il contratto dell’attaccante è in scadenza il 30 giugno e un’eventuale permanenza nella Capitale dipenderà inevitabilmente da un adeguamento dell’ingaggio. Sul tavolo resta anche l’ipotesi di un ritorno in Argentina, con il Boca Juniors sempre sullo sfondo.

Tuttavia, stando a quanto riferito da Radio Manà Manà Sport, al momento la priorità del numero 21 sembra essere ancora la Roma. Secondo quanto filtra, ci sarebbe già stato un confronto con Gasperini, che lo considera una pedina importante anche per la prossima stagione. Tra voglia di rientrare e scenari ancora aperti, il futuro della Joya resta uno dei temi più caldi in casa giallorossa.