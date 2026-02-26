Straordinario Sorloth: la Roma gli preferì Abraham, a gennaio era vicino al Fener

Alexander Sørloth da Trondheim è il secondo attaccante norvegese più forte. Mica una novità, ma la notte Champions di due giorni fa è l'ennesima conferma. Che forza, che fisico, che qualità: tre gol che hanno fatto passare il turno in Europa all'Atletico Madrid e fatto salutare ai playoff la Champions al Club Bruges. Il secondo più forte perché col primo non c'è partita, Erling Braut Haaland è il migliore al Mondo o giù di lì. Sicché gli fa da alternativa, in Nazionale, vederli insieme è un esercizio tattico certo complicato da realizzare.

La Roma ci provò con forza nell'estate del 2024 a prenderlo. Sfiora concretamente la punta classe '95 ma dirotta poi soldi e attenzioni su Tammy Abraham, in un vero testa a testa di mercato vinto dall'inglese. Lo prende il RB Lipsia, 20 milioni, estate 2020. Anche qui, più bassi che alti, si riprende in Spagna prima in prestito alla Real Sociedad e poi col Villarreal dove conquista il titolo di vice-capocannoniere della Liga. Il resto è storia recente, è Madrid sponda Atletico.

A gennaio c'è chi prova a strapparlo a Diego Simeone. Il Fenerbahce lo corteggia, parla col club spagnolo, col giocatore. Il tecnico Domenico Tedesco brama uno con le sue caratteristiche, con la sua esperienza. Si apre pure una trattativa, Sorloth non chiude la porta, poi resterà in Spagna e l'Atleti ringrazia. Un uomo da notti così mica si trova dovunque...