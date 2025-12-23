Dopo la Roma è il Tottenham a puntare Godts. L'Ajax spara alto per il 'nuovo Hazard'
Dopo i sondaggi effettuati dalla Roma è il Tottenham ad aver intensificato il pressing su Mika Godts, talento belga dell'Ajax paragonato ad Eden Hazard. Gli Spurs cercano rinforzi sulle fasce e hanno inviato osservatori alle partite contro Feyenoord e NEC per visionare da vicino l'esterno classe 2005.
Il club londinese sta valutando l'operazione anche se Godts rappresenta la seconda scelta dopo Antoine Semenyo del Bournemouth, giocatore che però non sembra interessato al trasferimento.
L'Ajax, però, valuta in maniera elevata il proprio gioiello e non intende svenderlo. La scorsa estate i lancieri hanno respinto un'offerta da 15 milioni di euro del Besiktas, anche in virtù del fatto che il contratto di Godts scade nel 2029,
